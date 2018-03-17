Даниэль Риккьярдо: «Не хочу уходить из „Формулы-1“ проигравшим»

Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккьярдо рассчитывает на успешном выступление в нынешнем сезоне. Австралиец подчеркнул, что не хочет уходить из «Формулы-1» без трофеев.

— Я искренне верю, что не покину «Формулу-1» проигравшим, — цитирует F1i Риккьярдо. — Мне уже мало просто быть пилотом «Формулы-1». Я хочу стать чемпионом мира. Насколько это зависит от машины? Скажем так, Хэмилтон не стал бы никогда чемпионом на слабом болиде. Ты можешь быть лучшим в мире, но без хорошей машины не сотворишь чудеса. 70 процентов зависит от возможностей машины, 30 — от таланта пилота.