Алонсо и Вандорн провели фотосессию в пляжном стиле

Пилоты «Макларена» Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн примерили на себя пляжные костюмы. Фотосессия произошла в рамках рекламной кампании производителя одежды, обуви и аксессуаров Gandys — нового спонсора команды. Ранее стало известно, что руководство британской команды подписало спонсорский контракт с Gandys, сыграв на сходстве системы «гало» со шлёпанцами, разместив логотип компании именно на нововведении болидов Формулы-1.

Посмотреть фото Алонсо и Вандорна в пляжном стиле можно в «твиттере» Стоффеля.