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Алонсо и Вандорн провели фотосессию в пляжном стиле
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Алонсо и Вандорн провели фотосессию в пляжном стиле 

Чемпионат.com 15 часов назад
Пилоты «Макларена» Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн примерили на себя пляжные костюмы. Фотосессия произошла в рамках рекламной кампании производителя одежды, обуви и аксессуаров Gandys — нового спонсора команды. Ранее стало известно, что руководство британской команды подписало спонсорский контракт с Gandys, сыграв на сходстве системы «гало» со шлёпанцами, разместив логотип компании именно на нововведении болидов Формулы-1.
Посмотреть фото Алонсо и Вандорна в пляжном стиле можно в «твиттере» Стоффеля.
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