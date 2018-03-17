Последняя победа Кими Райкконена — Гран-при Австралии 2013 года

С последней победы Райкконена прошло уже пять лет. Сколько ещё продержится экс-чемпион мира?

Ровно пять лет назад Кими Райкконен за счёт меньшего числа пит-стопов привёл многообещающий «Лотус» к победе на Гран-при Австралии. Менее чем за полгода до этого финн выиграл Гран-при Абу-Даби, доказав, что он не только «знает, что делает», но и снова способен регулярно побеждать. Но «Лотус» вскоре погряз в финансовых проблем, прежде чем оказаться под крылом «Рено» , а Райкконен вернулся в «Феррари» , стал самым возрастным пилотом на стартовой решётке, но побед больше не одерживал. И есть вероятность, что сезон-2018 станет последним в карьере. Станет ли предстоящий год «лебединой песней» экс-чемпиона и чего ждать от Кими в надвигающемся сезоне?

Пять лет без побед

Когда в 2014-м Райкконен возвращался в «Феррари», предполагалось, что финн не станет играть «второго номера» и поедет на равных с Фернандо Алонсо . Но ни тогда, ни в последующие годы с Себастьяном Феттелем Кими не удавалось соответствовать результатам напарника. Если Феттель за рулём красной машины одержал уже восемь побед, то Кими не поднимался выше второй позиции и в 60 совместных с немцем гонках набрал в полтора раза меньше очков — 541 против 807.

Поначалу не самые сильные выступления финна списывали на травму спины и её последствия, но с первыми победами к Феттелю пришёл статус лидера «Феррари», а Райкконен оказался на втором плане. Кими по-прежнему способен выступать на высочайшем уровне, поул в Монако говорит о том, что у финна ещё есть скорость, а его разочарование после той гонки доказывает, что и жажда побед у ветерана осталась. Но «Феррари» не скрывает, что в первую очередь делает ставку на Феттеля, да и сам Райкконен, как показал недавний Гран-при Венгрии, не гнушается помогать напарнику и отсиживаться позади, если это в интересах команды.

«У нас в команде нет разделения на первый и второй номера, — заявил после Гран-при Монако Кими. — Мы боремся за чемпионат и делаем всё возможное для успеха в Кубке конструкторов, а для этого нужны два гонщика. Таков наш подход с самого начала сезона — команда превыше всего».

Контракт на один год Команда, в свою очередь, тоже верит в Райкконена, который до сих пор остаётся последним, кому удалось выиграть титул за рулём «Феррари». Но вот уже третий год подряд контракт Кими рассчитан только на один сезон, а подписание соглашения сопровождается лавиной слухов о возможных кандидатах на замену финна.

«Если мы находим правильный ключ, Райкконен едет как бог. Но этот ключ ещё предстоит найти, — отметил в декабре президент «Феррари» Серджио Маркьонне. — Когда всё хорошо, наблюдать за его пилотажем — одно удовольствие. Он невероятно хладнокровен. Но в следующий момент кажется, что у него перерыв. Он должен прибавить в стабильности, но и нам важно найти к нему ключ, чтобы он и на других трассах ехал, как в Монако. И возможно, это последний шанс найти этот ключ. Будет жаль, если он покинет Формулу-1, так и не реализовав весь свой потенциал».

Цель «Феррари» — бороться за чемпионский титул, но её достижение в первую очередь зависит от работы инженеров. Далеко не факт, что новая машина сможет на равных бороться с «Мерседесом», а тогда гонщикам останутся лишь подиумы и редкие возможности в отдельных гонках. От Райкконена в таких условиях ждут стабильности — Кими не нужно всегда опережать Феттеля, но стоит быть к нему поближе и каждый раз извлекать из машины хотя бы 98% её потенциала. Ещё желательно поправить счёт в квалификациях — в 2017-м Кими проиграл Себу 5:15. В конце года у «Феррари» наверняка будет выбор из целой массы претендентов на кокпит Кими, но захочет ли он сам оставаться, если вновь останется в тени напарника?

Победа или ралли