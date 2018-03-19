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Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл утрут нос Феррари
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Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл утрут нос Феррари 

Киноафиша 3 часа назад
Фото: Киноафиша
Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл заинтересовались главными ролями в новом безымянном проекте Джеймса Мэнголда о противостоянии автомобильных гигантов — Форда и Феррари.
Фильм, основанный на реальных событиях, расскажет о соперничестве компаний Форд и Феррари на гонке Ле-Ман в 1966 году. На тот момент Феррари уже несколько лет был бессменным лидером гонки. Генри Форд II намеревался сбить спесь с конкурента и пригласил лучших инженеров и конструкторов для создания самой быстрой машины в мире.
Мэтт Дэймон может сыграть талантливого автомобильного конструктора Кэролла Шелби, в то время как Кристиану Бэйлу достанется роль британского гонщика Кена Майлса.
Примечательно, что несколько лет назад Бэйл собирался сняться в байопике Майкла Манна о знаменитом Энцо Феррари, но позже его заменил Хью Джекман. Однако производство картины так и не началось.
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