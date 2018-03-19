Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл утрут нос Феррари

Фильм, основанный на реальных событиях, расскажет о соперничестве компаний Форд и Феррари на гонке Ле-Ман в 1966 году. На тот момент Феррари уже несколько лет был бессменным лидером гонки. Генри Форд II намеревался сбить спесь с конкурента и пригласил лучших инженеров и конструкторов для создания самой быстрой машины в мире.

Мэтт Дэймон может сыграть талантливого автомобильного конструктора Кэролла Шелби, в то время как Кристиану Бэйлу достанется роль британского гонщика Кена Майлса.