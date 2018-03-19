Клэр Уильямс: Неправильно сравнивать пилотов по тестам

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс призвала не оценивать пилотов команды по результатам предсезонных тестов.

По итогам тестов эксперты и болельщики начали высказываться о том, что в британской команде ошиблись с выбором призовых пилотов, так как лучший результат в Барселоне показал резервный пилот Роберт Кубица из Польши, опередивший Лэнса Стролла из Канады и Сергея Сироткина из России.

«Наверное, вы можете посмотреть на время и подумать: «Вау, „Мерседес“ впереди». Наверное, все так и есть.

Но когда вы сравниваете пилотов одной команды на тестах, вы ведь не знаете, какой была программа у инженеров, не учитываете погоду, при которой проходили тесты и когда пилоты проезжали свои быстрейшие круги.

Думаю, очень трудно сидеть здесь и говорить: «Неужели „Уильямс“ ошибся с пилотами, потому что резервный пилот установил лучшее время?». Нет, не думаю, что это так», — приводит слова Уильямс Motorosport.com.

Напомним, новый сезон Формулы-1 стартует 23-25 марта, когда в Мельбурне пройдет Гран-при Австралии.