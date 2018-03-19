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Нико Росберг будет работать экспертом Sky Sports
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Нико Росберг будет работать экспертом Sky Sports 

Советский спорт 1 час назад
Росберг отработает на Sky Sports не все гоночные уик-энды, но известно, что он будет занят на «Гран-при Австралии».
Напомним, немецкий пилот завершил карьеру сразу после завоевания чемпионского титула в 2016 году.
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