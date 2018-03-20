Создатели гоночного Nissan вдохновились птицей

Старший вице-президент по глобальному дизайну компании Nissan Альфонсо Альбайса рассказал, что вдохновляло команду стилистов марки при работе над гоночным автомобилем Формулы-Е.

«На первый взгляд, автомобиль для пятого сезона Формулы Е показался нашей команде дизайнеров похожим на птицу, летящую со сверхзвуковой скоростью благодаря электрическому силовому агрегату, — цитирует топ-менеджера Nissan Motor Co., Ltd. пресс-релиз компании — Само собой, эта первоначальная реакция повела нас по пути поиска формы, свободной от сопротивления воздуха и силы тяжести. Гоночные болиды Формулы Е практически бесшумны и отличаются «взрывной» скоростью, поэтому при создании фирменного стиля мы, естественно, обратились к Доплеру. Сочетание звукового импульса с эффектом Доплера и высвобождающейся мощи звукового удара вдохновило нас на решение, позволяющее отпраздновать вступление в мир «электрических» гонок!». Премьера болида состоялся в начале марта на автосалоне в Женеве. Пятый сезон Формулы Е, в котором впервые будет участвовать Nissan стартует в конце 2018 года.

В следующем сезоне Формулы Е примут участие гоночные машины нового поколения. Они отличается хорошими аэродинамическими качествами и оснащены новой аккумуляторной батареей и силовой установкой.

В Nissan планируют использовать этот чемпионат как основную платформу при разработке технологий для серийных электромобилей.