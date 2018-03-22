Даниэль Риккьярдо: «Ред Булл, „Мерседес“ и „Феррари“ поместятся в полсекунды»

Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккьярдо предположил, что в новом сезоне борьба за лидерство будет разворачиваться между его командой, «Мерседесом» и "Феррари" . Австралиец считает, что дистанция между этими командами невелика.

— Думаю, все три команды будут помещаться в полсекунды, — цитирует F1i Риккьярдо. — Шесть машин в таком диапазоне. Думаю, это реалистично. Не знаю, как мы расположены относительно «Феррари». Думаю, дистанция невелика, но сложно сказать, мы впереди или «Феррари». Полагаю, что «Мерседес» опережает и нас, и итальянцев. Неясно только, лишь он впереди нас или «Феррари» тоже.