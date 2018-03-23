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Автогонщик Самарин не ждет успешного дебюта Сироткина в «Формуле-1»
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Автогонщик Самарин не ждет успешного дебюта Сироткина в «Формуле-1» 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший спортивный директор «Формулы России» и автогонщик Иван Самарин поделился ожиданиями от дебютного выступления российского пилота «Уильямс» Сергея Сироткина в «Формуле-1».
"Хорошим результатом будет середина пелатона, оптимистичным — 6–10-е места. Сергей очень хорошо зарекомендовал себя в ходе зимы со всех сторон, хорошо работает с инженерами. По зимним тестам складывается впечатление, что машина у «Уильямс» быстрая, но требует настройки. Для Сергея сейчас важен не столько абсолютный результат на трассе, сколько общий результат в паддоке Ф1 — работа с командой, прессой, фанатами, а также стрессоустойчивость", — цитирует Самарина ТАСС.
Первый этап «Формулы-1» в Австралии стартует 23 марта.
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