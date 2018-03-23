Автогонщик Самарин не ждет успешного дебюта Сироткина в «Формуле-1» 

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Пилот "Формулы-1" Феттель дал имя новому болиду "Феррари"

Сироткин хочет быть лучшим русским пилотом "Формулы-1"

Генменеджер "Йокерита" верит в лучшие качества команды в серии с ЦСКА