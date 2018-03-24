Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл первую квалификацию сезона 2018 года Формулы-1 в Австралии. Второе место по итогам заездов занял гонщик «Феррари» Кими Райкконен, третье время показал его напарник Себастьян Феттель.
Напарник Льюиса Хэмилтона Валттери Боттас разбил машину в третьем сегменте квалификации и остался на десятом месте.
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сиротокин закончил дебютную для себя квалификацию на предпоследнем месте, совершив ошибку на втором секторе трассы на решающей попытке.
Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:22,051 2. Кими Райкконен («Феррари») +0,664 3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,674 4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,715 5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,988 6. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,023 7. Ромен Грожан («Хаас») +2,175 8. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,368 9. Карлос Сайнс-младший («Рено») +2,413 10. Валттери Боттас («Мерседес») — без времени
Не прошли в третий сегмент:
11. Фернандо Алонсо («Макларен») 1:23,692 12. Стоффель Вандорн («Макларен») 1:23,853 13. Серхио Перес («Форс Индия») 1:24,005 14. Лэнс Стролл («Уильямс») 1:24,230 15. Эстебан Окон («Форс Индия») 1:24,786 Не прошли во второй сегмент:
16. Брендон Хартли («Торо Россо») 1:24,532 17. Маркус Эрикссон («Заубер») 1:24,556 18. Шарль Леклер («Заубер») 1:24,636 19. Сергей Сироткин («Уильямс») 1:24,922 20. Пьер Гасли («Торо Россо») 1:25,295.