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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Сироткин — 19-й
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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Сироткин — 19-й 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: f1report.ru
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл первую квалификацию сезона 2018 года Формулы-1 в Австралии. Второе место по итогам заездов занял гонщик «Феррари» Кими Райкконен, третье время показал его напарник Себастьян Феттель.
Напарник Льюиса Хэмилтона Валттери Боттас разбил машину в третьем сегменте квалификации и остался на десятом месте.
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сиротокин закончил дебютную для себя квалификацию на предпоследнем месте, совершив ошибку на втором секторе трассы на решающей попытке.
Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:22,051  2. Кими Райкконен («Феррари») +0,664  3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,674  4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,715  5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,988  6. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,023  7. Ромен Грожан («Хаас») +2,175  8. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,368  9. Карлос Сайнс-младший («Рено») +2,413  10. Валттери Боттас («Мерседес») — без времени
Не прошли в третий сегмент:
11. Фернандо Алонсо («Макларен») 1:23,692  12. Стоффель Вандорн («Макларен») 1:23,853  13. Серхио Перес («Форс Индия») 1:24,005  14. Лэнс Стролл («Уильямс») 1:24,230  15. Эстебан Окон («Форс Индия») 1:24,786  Не прошли во второй сегмент:
16. Брендон Хартли («Торо Россо») 1:24,532  17. Маркус Эрикссон («Заубер») 1:24,556  18. Шарль Леклер («Заубер») 1:24,636  19. Сергей Сироткин («Уильямс») 1:24,922  20. Пьер Гасли («Торо Россо») 1:25,295.
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Сироткин выбыл в первом сегменте квалификации Гран-при Австралии Формула-1: дебют Сироткина, борьба «Феррари» и «Ред Булл», надежды «Хонды» Феттель определился с именем своей новой машины
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