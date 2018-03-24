Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Сироткин — 19-й

Напарник Льюиса Хэмилтона Валттери Боттас разбил машину в третьем сегменте квалификации и остался на десятом месте.

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сиротокин закончил дебютную для себя квалификацию на предпоследнем месте, совершив ошибку на втором секторе трассы на решающей попытке.

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация

Не прошли в третий сегмент: