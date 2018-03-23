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«Мерседес» нанял для своих гонщиков специалиста по сну
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«Мерседес» нанял для своих гонщиков специалиста по сну 

SPORT24.ru 1 час назад
Команда Формулы-1 «Мерседес» наняла эксперта по сну для своих пилотов Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. Профессор Стивен Локли призван помочь гонщикам справиться с разницей часовых поясов в разных местах проведения Гран-при.
”Джетлаг — сложная штука. Большая часть того, что вы читаете в журналах о путешествиях, — общие слова, зачастую неверные. Один из важных фактов в нашей команде — нам надо знать, когда избешать света. Если ты видишь свет в неподходящее время, это движет твои биологические часы в неверном направлении, и это ухудшает джетлаг. Надо знать, когда не выходить на улицу, и не включать яркого света в помещении”, — цитирует Локли Telegraph.
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