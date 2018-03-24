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«Уильямс»: «Сироткин и Стролл были способны на большее»
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«Уильямс»: «Сироткин и Стролл были способны на большее» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Фото: F1News.ru
Технический руководитель «Уильямса» Падди Лоу считает, что оба пилота команды могли выступить лучше в. Россиянин Сергей Сироткин стал 19-м, а его напарник Лэнс Стролл показал 14-е время.
«В целом, это неутешительный набор позиций на стартовой сетке. Думаю, что наши пилоты и машины были способны на большее. И Сергей, и Лэнс имели достойные результаты в первой части. Сергей улучшал время на втором круге, но допустил ошибку во втором секторе, которая стоила ему попадания во второй сегмент. Лэнс вошел во второй сегмент и показал очень хорошее время на первом круге, но ошибся на втором.
У нас есть два молодых пилота: один из них — новобранец, другому — только 19 лет. Думаю, что они прогрессируют. В то же время на данный момент болид явно недостаточно быстр. У нас еще будут возможности для работы над болидом в ближайшие недели и месяцы. Завтра должно быть сухо. Однако на трассе есть много трудных этапов. Это первая гонка сезона, поэтому лучший способ заработать очки — постараться, чтобы обе машины добрались до финиша», — цитирует Лоу пресс-служба «Уильямса».
Гран-при Австралии состоится завтра и начнется в 8:10 по московскому времени.
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