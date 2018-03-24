Ники Лауда: «Боттас должен задать себе вопросы после случившегося»

Один из руководителей «Мерседеса» Ники Лауда раскритиковал пилота команды Валттери Боттаса за аварию в квалификации «Гран-при Австралии». Финн разбил машину, показав десятый результат, и будет оштрафован на пять позиций на старте гонки.

— Валттери должен задать себе вопросы после случившегося, — цитирует F1i Лауду. — Он сражался за победу с Хэмилтоном, но врезался в стену, лишившись шансов на успех. Гонка испорчена. Очевидно, что это не лучший способ начать чемпионат. Мы должны мотивировать Боттаса, чтобы он настроился правильно на старт сезона.