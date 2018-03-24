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Ники Лауда: «Боттас должен задать себе вопросы после случившегося»
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Ники Лауда: «Боттас должен задать себе вопросы после случившегося» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Один из руководителей «Мерседеса» Ники Лауда раскритиковал пилота команды Валттери Боттаса за аварию в квалификации «Гран-при Австралии». Финн разбил машину, показав десятый результат, и будет оштрафован на пять позиций на старте гонки.
— Валттери должен задать себе вопросы после случившегося, — цитирует F1i Лауду. — Он сражался за победу с Хэмилтоном, но врезался в стену, лишившись шансов на успех. Гонка испорчена. Очевидно, что это не лучший способ начать чемпионат. Мы должны мотивировать Боттаса, чтобы он настроился правильно на старт сезона.
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