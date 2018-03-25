Феттель прокомментировал победу на Гран-при Австралии

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель прокомментировал свою победу в первом этапе Гран-при «Формулы-1» в сезоне. Об этом сообщают «Известия».

"Очевидно, что нам немного повезло с машиной безопасности. В целом мне понравилась гонка. Я надеялся, что смогу чуть лучше стартовать, но не получилось, пришлось обосноваться на третьем месте", — цитирует спортсмена Sky Sports.

Феттель также добавил, что молился на появление машины безопасности.

"Я молился на то, чтобы на трассе появилась машина безопасности, и потом одна машина остановилась в четвертом повороте, а затем и болид «Хааса» встал на выходе из второго поворота. Когда я увидел это, то меня переполнил адреналин. Нам повезло, но мы принимаем этот подарок. Я не до конца чувствую машину, но для начала неплохо", — добавил он.