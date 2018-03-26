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Хельмут Марко: Даже в «Феррари» начинают понимать, что никогда не догонят «Мерседес» с таким двигателем
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Хельмут Марко: Даже в «Феррари» начинают понимать, что никогда не догонят «Мерседес» с таким двигателем 

Советский спорт 35 минут назад
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко после первого этапа чемпионата мира Гран-при Австралии заявил, что в нынешнем сезоне у «Мерседеса» будет серьезное преимущество.
«Мерседес» играет со всеми, — приводит F1i.com слова Марко. — Со своим мотором они сами решают, как далеко могут оторваться. Но в этот раз они ошиблись и зашли слишком далеко.
Я говорил «Феррари», что «Мерседес» впереди на пять десятых, но они не соглашались. С нынешними двигателями никто не сможет победить «Мерседес». Они из другого мира.
У нас очень хорошая машина, поэтому мы находимся рядом. Но с действующим регламентом двигателей, все останется прежним до 2021 года.
Даже в «Феррари» сейчас проснулись. Они начинают понимать, что никогда не догонят «Мерседес» с таким мотором.
Нам нужен паритет в двигателях, что всегда планировалось. А сейчас эти моторы мощнее более чем на три процента. Так что FIA нужно действовать».
Напомним, победителем Гран-при Австралии стал немец Себастьян Феттель из «Феррари», опередивший британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» за счет введения режима виртуальной машины безопасности.
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