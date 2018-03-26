Хельмут Марко: Даже в «Феррари» начинают понимать, что никогда не догонят «Мерседес» с таким двигателем

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко после первого этапа чемпионата мира Гран-при Австралии заявил, что в нынешнем сезоне у «Мерседеса» будет серьезное преимущество.

«Мерседес» играет со всеми, — приводит F1i.com слова Марко. — Со своим мотором они сами решают, как далеко могут оторваться. Но в этот раз они ошиблись и зашли слишком далеко.

Я говорил «Феррари» , что «Мерседес» впереди на пять десятых, но они не соглашались. С нынешними двигателями никто не сможет победить «Мерседес». Они из другого мира.

У нас очень хорошая машина, поэтому мы находимся рядом. Но с действующим регламентом двигателей, все останется прежним до 2021 года.

Даже в «Феррари» сейчас проснулись. Они начинают понимать, что никогда не догонят «Мерседес» с таким мотором.

Нам нужен паритет в двигателях, что всегда планировалось. А сейчас эти моторы мощнее более чем на три процента. Так что FIA нужно действовать».