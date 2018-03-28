Дебюты в Формуле-1 Виталия Петрова и Даниила Квята

Сергей Сироткин свою первую гонку в Формуле-1 закончить не смог. А вы помните, как дебютировали в Ф-1 Петров и Квят?

Дебют Сергея Сироткина в Формуле-1 на Гран-при Австралии остался позади. Уже обсудили и слабую форму «Уильямса», и опасный мельбурнский мусор, выводящий дорогущие болиды из строя. Раз так, почему бы не вспомнить, как дебютировали в Ф-1 два первых россиянина?

Виталий Петров: яркий старт, быстрый сход

До гонки: Команда «Рено» в начале 2010 года только приходила в себя после продажи Жерару Лопесу и неспокойного межсезонья. Петров при этом получил не так много времени на зимних тестах и сверхбыстрого Роберта Кубицу в напарники. В такой ситуации вряд ли кого-то удивил субботний проигрыш поляку: 17-е место против девятого у коллеги. Подняться выше Петрову помешала ошибка на решающей попытке в Q2 (да-да, россиян выбрался во второй сегмент, ведь тогда в пелотоне было сразу 24 гонщика).

Гонка: Российский гонщик «Рено» отметил дебют в чемпионате мира феерическим стартом, пробившись к концу первого круга на 11-ю позицию. Помогла пара ошибок соперников, но и сам Виталий продемонстрировал отличную реакцию как на первых метрах дистанции, как и в ситуациях, когда приходилось объезжать стоящие на трассе машины. В общем, Виталий моментально превратил себя в претенденты на очки, тем более что вплоть до пит-стопа держался вплотную за ехавшим впереди Рубенсом Баррикелло.

К сожалению, на трассу после общения с механиками Петров уже не вернулся: нежная подвеска не выдержала жёсткой атаки бордюра и получила повреждения. После оперативного обследования машины команда посчитала, что продолжение борьбы невозможно. Так или иначе, Виталий успел заявить о себе сильным стартом и достойным темпом в дебютной гонке. А вот ждать очков пришлось до четвёртого Гран-при в Китае.

Прямая речь: «Моей целью было попадание в Q2, и мы добились этого. Но во втором сегменте нам не повезло, я не смог продолжить в том же духе. Я провёл фантастический старт и занял 11-е место к концу первого круга. Я хорошо чувствовал машину, и у меня темп был лучше, чем у Баррикелло, который ехал передо мной. После этого я слишком широко заехал на поребрик в 12-м повороте, и это, вероятно, повредило мою подвеску. Я заехал в боксы, чтобы мою машину проверили, и тогда мы поняли, что не сможем починить подвеску и мне надо сойти. Это был огорчающий конец для гонки, в которой я так хорошо начал, но я доволен тем, как всё шло до этого».

Даниил Квят: третий сегмент и финиш прямо за напарником

До гонки: С одной стороны, Квят узнал о предстоящем дебюте в Формуле-1 существенно раньше Петрова. С другой — и первое межсезонье Даниила сложилось неидеально, ведь именно в 2014-м Ф-1 перешла на новые турбомоторы, с которыми у «Рено» поначалу возникли серьёзнейшие проблемы. Так или иначе, в Мельбурне «Торо Россо» показал достойный темп: оба гонщика сумели пробиться в третий сегмент квалификации, проходившей на мокрой трассе. Вернь занял шестую позицию, Квят — восьмую, после ошибки в конце проиграв французу полторы секунды. Тем не менее, в «Торо Россо» остались очень довольны работой новичка.

Гонка: На старте осторожный Даниил пропустил вперёд Кими Райкконена . Затем пришлось пропустить существенно более быстрый «Уильямс» Валттери Боттаса , зато сходы Хэмилтона и Феттеля вновь вывели Квята на восьмую строчку. Выезд сейфти-кара заставил пропустить вперёд ещё и Баттона с Сутилем: Квят ждал на пит-лейне, пока обслужат напарника. Впрочем, Адриана Даниил быстро обогнал, вернувшись в десятку. На финальном отрезке гонки в распоряжении Даниила оказались более мягкие, чем у оппонентов, покрышки, что позволило ему догнать пару Вернь-Райкконен. Атаковать «Феррари» Квят не успел: финн сам опередил Жана-Эрика. В какой-то момент показалось, что под финиш Верня сумеет пройти и россиянин, но более опытный пилот «Торо Россо» всё-таки отстоял девятую позицию. Уже после финиша гонщики «телят» поднялись на строчку выше: Даниэль Риккардо был дисквалифицирован за слишком высокий расход топлива, так что дебютный Гран-при в Формуле-1 завершился для Квята на девятом месте и принёс звание самого молодого пилота в истории Ф-1, набравшего очки. Будущее казалось таким светлым…

Что сказал: «День был очень насыщенным, и финиш в зачётной десятке подарил незабываемые ощущения. Это был невероятный первый гоночный уик-энд с командой. Все упорно работали, и набранные очки — отличный результат для нас. Старт был немного хаотичным, но затем я нашёл ритм, а машина была способна бороться. В конце с Жаном-Эриком Вернем мы шли рядом, но я должен был экономить топливо, так что я не стал его атаковать. Я не ожидал набрать очки в первой же гонке, так что ощущения просто удивительные».