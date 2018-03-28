«Форс Индия» может уйти из «Формулы-1» из-за «Уильямса» 

Директор «Форс Индии» Боб Фернли признался, что у команды есть финансовые проблемы. Во многом они связаны с уголовным преследованием владельца «Форс Индии» Виджея Мальи, но ранее помощь команде оказывал FOM, выплачивая аванс от будущих доходов.
— Все решится в ближайшие недели, — цитирует Bild Фернли. — Мы узнаем, сможем ли продолжать вкладываться в «Формулу-1», или нам придется уйти. В прошлом нам финансово помогал FOM. Но для получения авансовых платежей нужно одобрение всех других команд. В этом году «Уильямс» выступил против. У меня еще есть идеи, чтобы справиться с проблемами. Но нужно собрать слишком много денег за короткое время.