Ещё
«Форс Индия» может уйти из «Формулы-1» из-за «Уильямса»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Форс Индия» может уйти из «Формулы-1» из-за «Уильямса» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Директор «Форс Индии» Боб Фернли признался, что у команды есть финансовые проблемы. Во многом они связаны с уголовным преследованием владельца «Форс Индии» Виджея Мальи, но ранее помощь команде оказывал FOM, выплачивая аванс от будущих доходов.
— Все решится в ближайшие недели, — цитирует Bild Фернли. — Мы узнаем, сможем ли продолжать вкладываться в «Формулу-1», или нам придется уйти. В прошлом нам финансово помогал FOM. Но для получения авансовых платежей нужно одобрение всех других команд. В этом году «Уильямс» выступил против. У меня еще есть идеи, чтобы справиться с проблемами. Но нужно собрать слишком много денег за короткое время.
Спорт-Экспресс: последние новости
Пакет помешал Сироткину финишировать на "Гран-при Австралии" Монтойя выступит в гонке "24 часа Ле Мана" Алонсо - гонщик дня по итогам "Гран-при Австралии"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред
Итальянский клуб «развели» на 2 млн евро
Экс-врача «Спартака» могут посадить на пять лет
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ8
Месси бросил сборную
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение