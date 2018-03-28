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Эрик Булье: «Хаас» купил технологии «Феррари»
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Эрик Булье: «Хаас» купил технологии «Феррари» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье считает, что «Хаас» полностью купил технологии "Феррари" образца прошлого года. Этим он объяснил высокий темп пилотов американской команды на «Гран-при Австралии».
— Выступление «Хааса» в Мельбурне — это сюрприз, — цитирует F1i Булье. — Но если вспомним, как выступала «Феррари» в прошлом году, то удивление пропадает. Нужно помнить, что под цветами «Хааса» скрывается машина, на сто процентов идентичная «Феррари». «Хаас» не строит машину самостоятельно. Он только покупает одного из конкурентов.
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