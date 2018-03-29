Даниэль Риккьярдо: «Хэмилтон хорош, но его машина еще лучше»

Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккьярдо считает, что в значительной степени высокие результаты Льюиса Хэмилтона обусловлены качеством его машины. По словам австралийца, «Мерседес» сделал болид лучше остальных.

— Я признаю, что Хэмилтон очень хороший гонщик, — цитирует F1i Риккьярдо. — Но не думаю, что он настолько сильнее остальных. Он очень хорош, но его машина еще лучше. И я это говорю не для дискредитации Льюиса. Даже если бы его машина была на 90 процентов готова в Австралии, он бы был быстрее остальных. И любой пилот на «Мерседесе» мог бы это сделать. Отрыв «Мерседеса» обескураживает, но мы должны попытаться сократить его.