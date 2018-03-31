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Болид Formula E устроил гонку с двумя самолетами
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Болид Formula E устроил гонку с двумя самолетами 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: Мир24
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В аэропорту Дохи прошел гоночный заезд болида Spark SRT_01E, который соревновался в скорости с двумя пассажирскими самолетами авиакомпании Qatar Airways. Соответствующие видео опубликовано на Youtube-канале корпорации ABB Group.
Как пишет портал Gulf Times, за рулем болида находился гонщик из Бельгии Жером Д'Амброзио, участвующий в спортивных состязаниях с 2014 года. В ходе первого заезда он соревновался со взлетающим лайнером Airbus, а во второй гонке тягался с самолетом Boeing 787 Dreamliner на посадке.
На видео видно, что в начале гонки болид не уступает лайнеру в скорости, однако постепенно становится заметным отставание гоночного автомобиля от самолета.
Авторы видеозаписи измерили максимальную скорость самолета и выяснили, что в ходе гонки предельная скорость спорткара составила 225 километров в час, в то время как аналогичный показатель самолета до отрыва от земли составил 944 километра в час.
Ранее авиакомпании Qatar Airways стала официальным спонсором гонок серии E-Prix, которые пройдут в Париже и Нью-Йорке.
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