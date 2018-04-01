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Эрик Булье: «Макларен» хочет бороться с «Ред Буллом»
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Эрик Булье: «Макларен» хочет бороться с «Ред Буллом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье отметил, что его команде нужно еще работать над темпом, чтобы бороться с «Ред Буллом». В Австралии оба «Макларена» финишировали в очках: Алонсо был пятым, а Вандорн девятым.
— Наша цель — борьба с «Ред Буллом», и мы поборолись в Австралии, где Фернандо обошел Ферстаппена, — цитирует F1i Булье. — Но цифры напоминают нам, что Риккьярдо показал один из лучших кругов, до чего нам далеко. У «Ред Булла» сейчас лучше настроена машина. Мы же слишком много времени потратили на интеграцию двигателя "Рено" в наш болид. Необходимо компенсировать упущенное время.
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