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Билли Монгер стал пятым в первой квалификации сезона Британской Формулы-3
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Билли Монгер стал пятым в первой квалификации сезона Британской Формулы-3 

Чемпионат.com 1 час назад
На трассе в «Олтон-Парке» прошла первая квалификация нового сезона Британской Формулы-3. Поул-позицию завоевал гонщик команды «Карлин» Клемент Новалак, знакомый российским поклонникам гонок по его выступлениям в серии Toyota Racing Series в сезоне 2018 года, где на нескольких гонках составлял серьёзную конкуренцию россиянину Роберту Шварцману. Второе место по итогам заездов осталось за Линусом Лундквистом, выступающим за команду Double R Racing.
Пятую позицию на старте первой гонки сезона займёт Билли Монгер, потерявший обе ноги в результате аварии на одном из этапов британской Формулы-4 в апреле 2017 года. Напомним, что команда «Карлин» получила специальное разрешение, позволяющее выставить ей четвёртую машину в серии, причём болид будет адаптирован под особенности пилота, потерявшего ноги.
Помимо этих результатов, стоит отметить 11-ю позицию двоюродного брата Пастора Мальдонадо — Мануэля.
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