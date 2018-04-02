Ещё
У «Формулы-1» появится собственный маскот Аксель
Далее:
Читайте также:
Ещё

У «Формулы-1» появится собственный маскот Аксель 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Reuters
"Формула-1" на фестивале F1 Live в Шанхае представит маскот серии — талисман по имени Аксель, внешность которого не раскрывается. Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации Motorsport Week, фестиваль, проведение которого запланировано во время Гран-при Китая с 13 по 15 апреля, будет включать в себя заезды болидов, музыкальную программу и шоу-румы, посвященные киберспортивным соревнованиям по "Формуле-1".
Отмечается, что открывать мероприятие будут трехкратный чемпион серии Джеки Стюарт и чемпион 2016 года Нико Росберг.
Помимо Шанхая в 2018 году фестивали пройдут в Марселе, Берлине и Майами в дни проведения Гран-при Франции, Германии и США соответственно.
Ранее пилот "Формулы-Е" посоревновался в скорости с двумя самолетами.
Газета.Ru: последние новости
Пилот "Формулы-Е" посоревновался в скорости с двумя самолетами Все матчи 24-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания Александр Поветкин победил нокаутом в титульном бою
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола40
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
ЦСКА обыграл «Ростов»13
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение