У «Формулы-1» появится собственный маскот Аксель

"Формула-1" на фестивале F1 Live в Шанхае представит маскот серии — талисман по имени Аксель, внешность которого не раскрывается. Об этом сообщает "Советский спорт".

По информации Motorsport Week, фестиваль, проведение которого запланировано во время Гран-при Китая с 13 по 15 апреля, будет включать в себя заезды болидов, музыкальную программу и шоу-румы, посвященные киберспортивным соревнованиям по "Формуле-1".

Помимо Шанхая в 2018 году фестивали пройдут в Марселе, Берлине и Майами в дни проведения Гран-при Франции, Германии и США соответственно.

Ранее пилот "Формулы-Е" посоревновался в скорости с двумя самолетами.