Росс Браун: команды не могут договориться из-за разных интересов

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун пояснил причину проблем, которые мешают командам чемпионата мира добиваться компромиссов.

«Если говорить о техническом регламенте и его реформах, то в целом все участники Формулы-1 поддерживают наши предложения по его изменению. В области технических вопросов особых противоречий нет, но договориться всё равно не получается. Когда команды едины в плане техники, у них остаются проблемы в других аспектах и поэтому они не идут на сотрудничество. Очень много различных интересов, что серьёзно осложняет взаимодействие команд», — сказал Браун Radio Sport New Zealand.