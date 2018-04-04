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Росс Браун: команды не могут договориться из-за разных интересов
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Росс Браун: команды не могут договориться из-за разных интересов 

Чемпионат.com 2 часа назад
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун пояснил причину проблем, которые мешают командам чемпионата мира добиваться компромиссов.
«Если говорить о техническом регламенте и его реформах, то в целом все участники Формулы-1 поддерживают наши предложения по его изменению. В области технических вопросов особых противоречий нет, но договориться всё равно не получается. Когда команды едины в плане техники, у них остаются проблемы в других аспектах и поэтому они не идут на сотрудничество. Очень много различных интересов, что серьёзно осложняет взаимодействие команд», — сказал Браун Radio Sport New Zealand.
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