«Макларен» отказался продлевать контракт с Алонсо

СМИ: «Макларен» не планирует продлевать контракт с Фернандо Алонсо

Британская команда "Формулы-1" "Макларен" не планирует продлевать контракт с Фернандо Алонсо на 2019 год, сообщает Diario Gol.

Как отмечают журналисты, "Макларен" не хочет продолжать платить пилоту 40 млн евро в год, а сам пилот не готов идти на уступки в этом вопросе. В составе британской "конюшни" двукратный чемпион "Формулы-1" 12 раз поднимался на подиум, а также четырежды занимал верхнюю ступень пьедестала.

Ожидается, что Алонсо может вернуться в команду "Рено" , в которой испанец завоевал оба своих чемпионских титула.

Ранее сообщалось, что испанец стал "Гонщиком дня" на Гран-при Австралии в Мельбурне.