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«Макларен» отказался продлевать контракт с Алонсо
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СМИ: «Макларен» не планирует продлевать контракт с Фернандо Алонсо 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Британская команда "Формулы-1" "Макларен" не планирует продлевать контракт с Фернандо Алонсо на 2019 год, сообщает Diario Gol.
Как отмечают журналисты, "Макларен" не хочет продолжать платить пилоту 40 млн евро в год, а сам пилот не готов идти на уступки в этом вопросе. В составе британской "конюшни" двукратный чемпион "Формулы-1" 12 раз поднимался на подиум, а также четырежды занимал верхнюю ступень пьедестала.
Ожидается, что Алонсо может вернуться в команду "Рено", в которой испанец завоевал оба своих чемпионских титула.
Ранее сообщалось, что испанец стал "Гонщиком дня" на Гран-при Австралии в Мельбурне.
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