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Феттель выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
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Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Сироткин — 18-й 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем квалификации Гран-при Бахрейна.
30-летний гонщик на лучшем круге показал время 1 минута 27,958 секунды. Вторым стал его партнер по команде финн Кими Райкконен (1.28,101). Третье место занял финн Валттери Боттас из "Мерседеса" (1.28,124).
Феттель в 51-й раз в карьере одержал победу в квалификации. Дважды он завоевывал поул-позицию в Бахрейне (2010, 2012). Феттель трижды побеждал на Гран-при Бахрейна (2012, 2013, 2017). На первом Гран-при сезона в Австралии немец одержал победу и захватил лидерство в общем зачете.
Действующий чемпион "Формулы-1" британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал четвертым в квалификации (1.28,220). Из-за замены коробки передач он будет оштрафован на пять позиций на стартовой решетке. Таким образом, Хэмилтон в воскресенье будет стартовать с девятого места.
Российский гонщик команды "Уильямс" Сергей Сироткин занял 18-е место (1.31,414). Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл финишировал на последней, 20-й позиции (1.31,503).
Гонка Гран-при Бахрейна пройдет в воскресенье.
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