Будущее Формулы-1: «Либерти» представила наброски чемпионата будущего

Почему концепция будущего Формулы-1 красивый, но пока бессмысленный набор слов.

В преддверии Гран-при Бахрейна на автодроме в «Сахире» состоялась встреча между новыми владельцами Формулы-1 из компании «Либерти» и командами чемпионата. Промоутеры представили участникам концепцию развития «Больших призов» после 2020 года — эксперты предрекают, что это будет поворотный момент в истории Формулы-1. Ранее «Либерти» представила концепт технического регламента на силовые установки, который вызвал недовольство «Феррари» и «Мерседеса». С тех пор новостей по поводу следующего цикла чемпионата не поступало. И наконец 6 апреля, по итогам встречи с командами, «Либерти» выпустила новое заявление.

«Новые правила должны быть привлекательны»

«Формула-1 — спорт с богатой историей. Мы хотим сохранить, защитить и преувеличить эту историю, раскрыв потенциал «Больших призов» и поместить болельщиков в самое сердце ещё более конкурентного и захватывающего спорта, — цитирует официальный сайт первенства Чейза Кэри, исполнительного директора чемпионата мира. — Нами движет одно желание: создать ведущий в мире спортивный бренд. Коммерчески успешный, выгодный для наших команд, с технологическими инновациями и сконцентрированный вокруг болельщиков».

Итак, как же «Либерти» намерена добиться этого? Чтобы это понять, изучим представленный владельцами Формулы-1 список «Ключевых стратегических инициатив» — умещается на одну страницу. «Силовые установки должны стать дешевле, проще, громче, мощнее и сократить количество штрафов на стартовой решётке. Они должны оставаться релевантными технологиям дорожных машин, быть гибридными и позволить производителям создавать уникальные моторы, — говорится в пресс-релизе. — Новые правила силовых установок должны быть привлекательны для новых участников, а клиентские команды должны иметь доступ к эквивалентным характеристикам».

Следующим пунктом идут расходы: «Мы верим, что решающим фактором должно быть то, как участники тратят деньги, а не то, сколько их было потрачено, — сообщает „Либерти“. — Хотя в чемпионате появятся стандартизированные элементы, различие машин должно оставаться ключевой ценностью. Введение потолка расходов позволит укрепить позиции Формулы-1 как вершины автоспорта с наиболее передовыми технологиями». «Либерти» также коснулась темы распределения призовых: «Новые критерии должны быть более сбалансированными и основываться на текущих результатах, успехах команд и держателей коммерческих прав. Схема перераспределения будет поддерживать также поставщиков двигателей». «Формула-1 — уникальная, историческая франшиза, ценность которой будет признана», — говорится в этом пункте.

Наконец, три строчки посвящены спортивному и техническому регламенту. «Мы должны сделать машины такими, чтобы расширить возможности для обгонов. Инженерные технологии должны остаться краеугольным камнем, но навыки пилота должны стать преобладающим фактором. Машины должны оставаться отличными друг от друга, включая такие области, как аэродинамика, подвеска и характеристики мотора. Однако мы считаем, что нерелевантные болельщикам области должны быть стандартизированы».

Что это было?

Что нового было в этом заявлении? Ничего. Буквально все эти вопросы, намерения и идеи обсуждались ещё при Берни Экклстоуне. Призывы сделать моторы громче появились ещё в 2014 году, проблема привлечения новых участников существует почти десять лет — с тех пор как в конце 2000-х чемпионат покинули несколько производителей, а эксперимент с привлечением новых команд в сезоне-2010 ничего спорту не дал. То, что в Формуле-1 сложно обгонять, обсуждают после каждой гонки, начиная со старта прошлого сезона.

Здесь, впрочем, есть важный момент: «Либерти» намерена ввести в Формуле-1 потолок расходов. Но как он будет реализован — не сказано ни слова (по крайней мере, болельщикам). По слухам, была обнародована сумма в $150 млн в год, но едва ли эта цифра устроит топ-команды, которые сейчас тратят чуть ли не в четыре раза больше. Кроме того, остаётся актуальной проблема контроля этих расходов: что мешает тому же «Мерседесу» перевести сотрудников в формально не связанные с гонками департаменты и вывести затраты на исследования за пределы бюджета команды? В конце концов, «Даймлер» имеет право разрабатывать всё, что угодно и за любые деньги, а потом «внезапно» заметить, что дорогостоящая технология отлично вписывается в концепцию машины Формулы-1. Да, «Либерти» хочет внедрить в команды финансовых наблюдателей, но окажется ли этого достаточно?

В вопросе перераспределения призовых — одной из главных причин огромного разрыва в бюджетах лидеров и аутсайдеров, не упомянуты исторические бонусы. Это, в принципе, не исключает их отмены в ближайшем будущем. Однако там есть пункт о поддержке поставщиков моторов, а значит, заводские команды, которые сами разрабатывают силовые установки — «Феррари», «Мерседес», «Рено» — снова получат дополнительную статью доходов по сравнению с независимыми командами, покупающими двигатели.

И наконец, из заявления «Либерти» совершенно неясно, какими будут моторы после 2020 года. Пресс-релиз начинается с того, что силовые установки должны стать дешевле и проще, но не сказано, в каких именно областях они станут проще. Ведь предыдущий концепт, основным пунктом которого был отказ от MGU-H, уже вызвал недовольство грандов. Ничего нового с той поры не придумано, но и «Мерседес» с «Феррари» так и не воспылали любовью к предложенной концепции.

Три месяца на революцию

«Эта встреча была больше для того, чтобы передать информацию и взгляды командам, — объяснил Росс Браун , спортивный директор Формулы-1. — Теперь участникам нужно их переварить, и затем начнётся их обсуждение». Из слов Брауна следует, что эти обсуждения так до сих пор и не начались, хотя времени остаётся не так уж и много. «Либерти», ФИА и команды должны согласовать технический регламент до конца сезона, чтобы уже в 2019-м участники могли планировать бюджеты и ресурсы для перехода на новый регламент, в то время как разработка новых машин должна стартовать уже в начале 2020 года. Эксперты считают, что времени ещё меньше.