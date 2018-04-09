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Феттелю не понравился вопрос журналиста Хэмилтону насчёт мата
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Феттелю не понравился вопрос журналиста Хэмилтону насчёт мата 

Чемпионат.com 1 час назад
Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель выступил в защиту британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, которого на послегоночной пресс-конференции в Бахрейне голландский журналист обвинил в оскорблении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Позвольте я отвечу на вопрос. Не знаю, что именно произошло у Льюиса с Максом, но все пилоты бывают в подобных ситуациях, когда идёт борьба и кипит адреналин. Если бы на футболистов повесили микрофоны, не думаете ли вы, что они постоянно говорили бы только вежливо и корректно даже в случае нарушения правил? Зачем задавать такие вопросы и раздувать скандалы на ровном месте?» — сказал Феттель.
Посмотреть видео можно в официальном аккаунте Формулы-1 в «Инстаграме».
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