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Хельмут Марко: «Не ожидал четвертого места Гасли»
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Хельмут Марко: «Не ожидал четвертого места Гасли» 

Спорт-Экспресс 10 минут назад
Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко выразил радость по поводу четвертого места Пьера Гасли на «Торо Россо» в гонке «Гран-при Бахрейна». Он признался, что не ожидал такого результата.
— Он заслуженно получил свою награду за работу, — цитирует F1i Марко. — У всех наших пилотов хорошая система бонусов, так что нам будет чем его порадовать. Я не ожидал этого четвертого места, и это здорово. Да, мы хотели бросить вызов командам-середнякам с помощью нового двигателя, но не думали, что это будет в начале сезона.
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