Хельмут Марко: «Не ожидал четвертого места Гасли»

Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко выразил радость по поводу четвертого места Пьера Гасли на «Торо Россо» в гонке «Гран-при Бахрейна». Он признался, что не ожидал такого результата.

— Он заслуженно получил свою награду за работу, — цитирует F1i Марко. — У всех наших пилотов хорошая система бонусов, так что нам будет чем его порадовать. Я не ожидал этого четвертого места, и это здорово. Да, мы хотели бросить вызов командам-середнякам с помощью нового двигателя, но не думали, что это будет в начале сезона.