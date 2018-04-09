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Пэдди Лоу: «Нужно разобраться, почему „Уильямс“ так потерял темп»
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Пэдди Лоу: «Нужно разобраться, почему „Уильямс“ так потерял темп» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Технический директор «Уильямса» Пэдди Лоу не понимает, почему команда выступила так плохо в гонке «Гран-при Бахрейна». Сергей Сироткин и Лэнс Стролл стали последними из финишировавших.
— Это не лучшее окончание трудных выходных для команды, — цитирует F1i Лоу. — У нас не было темпа, чтобы бороться с другими командами. Нам нужно глубоко изучить, что произошло. Почему наш темп упал даже относительно того, что было в Мельбурне. Нет ничего очевидного — мы все проверяли. Если бы знали ответ, то не оказались бы в такой ситуации. Команда должна объединиться и все обдумать.
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