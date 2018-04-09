Гран-при Бахрейна: сюрприз от «Феррари», неудача Боттаса и спаситель Кубица

Боттас не смог дожать Феттеля в концовке Гран-при Бахрейна — «Феррари» была быстра или финн недостаточно силён? Рассуждают западные СМИ.

Себастьян Феттель выдержал под натиском пары «Мерседесов» и принёс «Феррари» вторую победу подряд — от эйфории в Италии уже замахиваются на чемпионство, а английские эксперты признают, что для «Серебряных стрел» этот сезон лёгкой прогулкой не станет. Что думают зарубежные журналисты о минувшем Гран-при Бахрейна — в обзоре «Чемпионата».

«Даже для «Пирелли» это стало сюрпризом»

14 лет — со времён Михаэля Шумахера — «Феррари» не удавалось такого сильного старта сезона. В Австралии на руку «Скудерии» сыграло появление VSC, но в Бахрейне «Скудерия» оказалась сильнее в чистой борьбе. И в Италии ликуют: «Героическая гонка», — выражает общее мнение журналист La Reppublica Алессандра Ретико.

«И ещё одна! Две победы в двух гонках, максимум очков, прекрасная машина и команда! АйдаФеттель! Айда «Феррари»! С 2004 года «красные» не выигрывали двух гонок на старте сезона — тогда Михаэль Шумахер стал чемпионом. Может, и в этом году будет титул — кто знает?» — восторгается корреспондент La Gazzetta dello Sport Гьюсто Ферронато.

«Разве можно хотеть от «Феррари» большего? — продолжает итальянский автор. — В Австралии команде повезло, но в этот уик-энд «Феррари» была сосредоточена и хладнокровна — от первой тренировки до квалификации, а затем взяла верх за счёт традиционной скорости и гибкости на раскалённой трассе в пустыне. Но настоящий экзамен будет через неделю в Китае, ведь в прошлом году Хэмилтон там победил нас: третья победа стала бы тревожным сигналом для соперников по чемпионату».

«На месте «Мерседеса» неясно, радоваться или расстраиваться. С одной стороны, двойной подиум при старте с третьей и девятой позиций — хороший результат, с другой — победа была досягаема, — рассуждает аналитик немецкого издания Auto Motor und Sport Тобиас Грюнер. — Когда Феттель выехал с пит-стопа на «софте», казалось, пасьянс складывается в пользу «Серебряных стрел». Но, учитывая длинный отрезок до финиша, Боттас поначалу берёг свой «медиум». То, что Феттель не поедет на второй пит-стоп, стало ясно после проблем у Райкконена. Боттас взвинтил темп, но было уже поздно. Если бы финна попросили атаковать раньше, гонка, вероятно, пошла бы по иному сценарию. Но «Мерседес» не мог предположить, что «Феррари» изменит тактику — даже для «Пирелли» это стало сюрпризом».

«Расстановка сил будет меняться»

В Великобритании принимают поражение, но Пит Гилл пытается разобраться: «Феррари» перехватила инициативу или всё-таки скорость «Мерседеса» в Австралии была реальным уровнем чемпионов? «Всем, кто полагал, что сезон-2018 станет для Хэмилтона лёгкой прогулкой, стоит подумать ещё раз. Так какая же картина — преимущество „Мерседеса“ в Австралии или успех „Феррари“ в Бахрейне — более показательна? — пишет эксперт Sky Sports. — Вероятно, никакая. Невозможно сделать выводы о расстановке сил, которая наверняка будет меняться от гонки к гонке».

«Было бы преувеличением сказать, что «Мерседес» обязан побеждать в Китае, но если и в Шанхае, после тяжёлой недели в Бахрейне, «Серебряные стрелы» потерпят поражение, это будет серьёзной проблемой. В Австралии Хэмилтон по крайней мере выиграл поул и лишь неудачное время режима VSC предопределило победу Феттеля. Но в Бахрейне «Мерседесу» утешаться было нечем. «Феррари» были быстрее, и их победа — полностью заслуженная», — подытоживает Гилл.

В то же время редактор BBC Sport Эндрю Бенсон отмечает связь между инцидентом с участием Кими Райкконена — финн переехал механику ногу — и сменой тактики Себастьяна Феттеля. «Инцидент с механиком привёл к тому, что пит-лейн был занят в ключевой момент, и Феттелю пришлось остаться на трассе, — считает он. — Феттелю удалось сберечь эти хрупкие шины до самого финиша и держать такой темп, чтобы чуть-чуть опередить Боттаса и не слишком рисковать резиной».

«В 2019-м можно освободить место для кого-то получше»

Многие обратили внимание, что Валттери Боттас далеко не сразу начал атаковать Феттеля: в «Мерседесе» до последнего ждали пит-стопа немца. «Серебряные стрелы» спохватились только под финиш, но было уже поздно — Боттас отыгрывал у Себа по секунде с круга, но даже этого оказалось недостаточно. Впрочем, некоторые считают, что другим гонщикам этого бы хватило. Слово автору британского издания The Daily Mail Джонатану Макэвою.

«А что если бы Феттеля под финиш Гран-при Бахрейна догонял Хэмилтон? Или Ферстаппен? Или Риккардо ? Или Алонсо? Вместо них немца прессинговал Боттас, и он не смог воспользоваться своим шансом. Тот факт, что финну не удалось реализовать преимущество более жёстких шин в тот момент, когда на «Феррари» резина разрушалась, в «Мерседесе» обязательно учтут, — пишет он. — Смысл в том, что «Мерседес» не уверен в Боттасе. Его взяли только потому, что Нико Росберг решил уйти из спорта. Вариантов у команды было немного, и лучшим из них тогда был Боттас. Тогда с ним подписали контракт на один год, а теперь продлили — ещё на один, чтобы в 2019-м можно было освободить место для кого-то получше».

«Если бы я был на месте Тото Вольфа , я бы сделал всё, чтобы заманить Даниэля Риккардо, — рассуждает журналист. — Пусть он, похоже, сдаёт в борьбе с Ферстаппеном в «Ред Булл», он — проверенный и сильный боец. Конечно, у послушного второго номера команды есть свои преимущества — после противостояния Хэмилтона и Росберга, он — как бальзам на душу, но это путь к поражению. Дух соперничества сходит на нет. Развитие замедляется. Все теряют один-два процента, если остаются в зоне комфорта».

«Именно поэтому Рон Деннис никогда не жалел денег на лучших пилотов, даже если это были Айртон Сенна Ален Прост или Алонсо и Хэмилтон. Конечно, это провоцировало проблемы, но команда была впереди и ничего не боялась, — заключает Макэвой. — Хотелось бы сказать, что Боттас — хороший человек и талантливый гонщик — должен прибавить, но, возможно, он просто не в состоянии это сделать. Он хорош настолько, насколько может, и, возможно, ему просто не дано то, что есть у Хэмилтона».

«Вы всё равно не сможете оторвать глаз»

Ещё одним спорным моментом уик-энда стало столкновение Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена , после которого голландец сошёл с дистанции, а британец выругался матом на весь мир. Нецензурщина сошла Хэмилтону с рук — особенно, когда за него заступился Феттель, так что журналисты принялись обсуждать Макса и его поведение в целом.

«Четыре года Льюис Хэмилтон считался плохим парнем Формулы-1 — во многом из-за дерзкого вкуса в одежде и резкого тона в переговорах с командами. Но британца никогда не обвиняли в опасном вождении, и он никогда не говорил, что выключил бы гонку, если бы смотрел её из дома. Всё это — теперь прерогатива Макса Ферстаппена, — пишет на страницах Daily Mail Мэтью Смит. — Его стиль неизменно агрессивен, газ всегда выжат в пол, а обгон никогда не казался голландцу чем-то сложным или рискованным. И хотя это выглядит очень зрелищно, друзей на трассе у него нет. Ферстаппен не прислушивается к критике более опытных коллег. Ему только 20 лет, и он по-прежнему учится, но, похоже, начинает от этого уставать».

«После инцидента в Бахрейне, Хэмилтон ясно дал понять, как он относится к голландскому пилоту, и обвинил его в неуважении к соперникам. Но многие фанаты были бы счастливы увидеть очное сражение Хэмилтона и Ферстаппена — двух наиболее впечатляющих гонщиков современности, которое пошло бы на пользу всей Формуле-1. Каждый раз, когда они пересекались на трассе, борьба была яростной, — продолжает автор. — Многие считают Ферстаппена будущим чемпионом мира. Его атакующая манера пилотажа захватывает, но сейчас гонщик действует на трассе слишком грубо, и это часто приводит к авариям. Но вы всё равно не сможете оторвать от него глаз».

«Падди Лоу теряется в догадках»

Ещё одним откровением в Бахрейне стал «Уильямс» — откровенно провальная гонка в исполнении британской команды спровоцировала целый вал критики в адрес Гроува, а СМИ наперебой цитируют Сергея Сироткина . Чьи слова, в принципе, довольно верны.

«По словам Сироткина, «Уильямсы» в Бахрейне выглядели «как идиоты». Цель команды — бороться в середине пелотона, но после слабого этапа в Мельбурне, в Бахрейне дела пошли ещё хуже. Технический директор команды Падди Лоу теряется в догадках по поводу нехватки скорости, но он убеждён, что сможет докопаться до причины проблем», — пишет на страницах портала F1i Филлипван Остен.

«Из Гран-при Бахрейна Сергей Сироткин извлёк пару позитивных вещей. Он опередил в квалификации Стролла , полностью проехал свою первую гонку Формулы-1 и провёл ценное время за рулём «Уильямса». Но на этом всё. Темп «Уильямса» в Бахрейне был удручающим, шансов на очки не было. Сироткин признал, что в воскресенье они выглядели «идиотами», и «Уильямсу» необходимо прибавить, хотя бы для того, чтобы дать шанс своему молодому русскому», — добавляет Sky Sports.

И, конечно, вновь звучит имя Роберта Кубицы , будто бы поляк смог вести эту машину на две-три секунды быстрее: «В такой ситуации некоторые видят спасением команды талантливого и опытного резервиста Роберта Кубицу, но и сам поляк признаёт, что темп машины недостаточно высок. „К счастью, мы знаем, над чем надо работать“, — заявил он в интервью австрийскому телевидению», — передаёт голландское издание F1 today.

«Истинный масштаб проблем «Уильямса» становится всё яснее. В Мельбурне казалось, что у машины просто ряд «детских болезней», но в Бахрейне британская команда оказалась самой последней как в квалификации, так и в гонке, — продолжает автор. — В таких условиях новичку Сергею Сироткину приходится тяжелее всего, но и его напарнику Лэнсу Строллу приходится нелегко. Некоторые эксперты утверждают, что у «Уильямса» худший состав пилотов в Формуле-1, гонщики, в свою очередь, указывают на машину. Во время уик-энда отец Лэнса — миллиардер Лоуренс Стролл — провёл напряжённую беседу с Падди Лоу. Лэнс позже заявил, что машина разбалансирована, ей не хватает сцепления, а темп оставляет желать много лучшего. «Всё должно стать лучше», — заметил он».