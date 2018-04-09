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С 1982 года пилот, выигрывавший первые две гонки, становился чемпионом мира
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С 1982 года пилот, выигрывавший первые две гонки, становился чемпионом мира 

Чемпионат.com 2 часа назад
Начиная с 1982 года в Формуле-1 пилот, который выигрывал первые две гонки сезона обязательно выигрывал чемпионат. Последним «неудачником» в этом вопросе был Ален Прост, выигравший первые два этапа 1982 года (в ЮАР и Бразилии), но проигравший чемпионат — тогда чемпионом стал финский гонщик Кеке Росберг, а Ален Прост занял только четвёртое место по итогам сезона.
После 1982 года первые две гонки сезона были выиграны одним и тем же пилотом: в 1991 году (Айртон Сенна), 1992 (Найджел Мэнселл), 1994 (Михаэль Шумахер), 1996 (Деймон Хилл), 1998 (Мика Хаккинен), 2000, 2001, 2004 (Михаэль Шумахер), 2009 (Дженсон Баттон), 2011 (Себастьян Феттель), 2016 (Нико Росберг), и все они становились чемпионами мира. В сезоне-2018 первые две гонки сезона остались за Себастьяном Феттелем.
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