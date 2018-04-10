Сироткин — болельщикам: мы не опускаем руки, спасибо всем за поддержку

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин поблагодарил тех болельщиков, которые продолжают поддерживать его и команду после двух непростых стартовых этапов Формулы-1.

«Мы переживаем, работаем как никто другой. Сейчас трудный момент, так что поддержка болельщиков важна как никогда. Спасибо всем за поддержку. Момент трудный, но мы не опускаем руки. Мы сделаем максимум того, что можем, чтобы вернуть ситуацию под контроль и добиться того, чего мы заслужили», — заявил Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.