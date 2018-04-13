Феттель рассказал о предстоящем этапе Формулы-1 в Китае

"Сложно что-то прогнозировать, но, на мой взгляд, «Мерседес» остается фаворитом. Мы очень хорошо выглядели в Бахрейне, выиграли там своими силами, но в Австралии быстрейшая машина была у «Мерседес».

Возможно, нам лучше подошли погодные условия в Бахрейне. В Китае будет прохладнее, и это может оказать решающее значение.

Не стоит забывать и о «Ред Булл». Три первые команды находятся близко друг к другу. Сезон только начался, поэтому рано списывать кого-то со счетов", — приводит слова Феттеля Speed Week.