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Panasonic Jaguar Racing представила машину Формулы E следующего поколения в своих фирменных цветах
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Panasonic Jaguar Racing представила машину Формулы E следующего поколения в своих фирменных цветах 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Panasonic Jaguar Racing представила показала ливрею I-Type 3. Их целью является корона чемпионов Формулы-Е следующего сезона.
Это болид Gen 2. Он мощнее, использует улучшенные батареи, которые позволят командам и пилотам не заниматься сменой автомобиля на второй по ходу дистанции гоночного заезда.
Нельсона Пике-младший, один из людей, ответственных за доводку до ума Jaguar I-Type 3, восторге от всего происходящего: «Это был большой момент для команды, чемпионата и для электромобилей. Болид сделал многообещающий старт, но предстоит ещё много поработать над развитием, прежде чем мы начнём участвовать в гонках в конце этого года».
На данный момент сын трёхкратного чемпиона мира F1 Нельсона Пике, который также был пилотом Формулы-1 и победителем чемпионата Формулы-E в 2015 году, весь свой взор обращает на этап электрического первенства в Риме, Италия. Он состоится уже в субботу предстоящую, и там дебютирует Audi E-Tron Vision Gran Turismo в качестве гоночного такси.
Электрическая гоночная серия рассматривается как необходимая площадка для присутствия с точки зрения маркетинга многими известными именами в автомобильной промышленности. По словам Джеймса Барклая, директора команды Panasonic Jaguar Racing, Jaguar Land Rover, так же как и его соперники, использует опыт, наработки в Формуле E, чтобы перенести их с гоночных машин на дорожные авто.
Jaguar в настоящий момент присутствует в секторе электромобилей с I-Pace. Внедорожник с нулевым уровнем выбросов продаётся в Соединённых Штатах, где на него стартовая цена составляет 70 495 долларов.
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