Гелаэль прошёл подгонку сиденья на базе «Торо Россо» в Фаенце 

Индонезийский гонщик Шон Гелаэль прошёл подгонку сиденья на базе команды «Торо Россо» в Фаенце, сообщила пресс-служба итальянской команды. Фотографии с подгонки сиденья пресс-служба «Торо Россо» опубликовала в своём «твиттере». Гелаэль примет участие в тестах по ходу сезона, которые пройдут после Гран-при Испании (15-16 мая) и Гран-при Венгрии (31 июля-1 августа). В прошлом сезоне Гелаэль принял участие в тестах команды и четыре раза работал на пятничных тренировках — на Гран-при Сингапура, Малайзии, США и Мексики.
Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» «Торо Россо».