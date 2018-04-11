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Гелаэль прошёл подгонку сиденья на базе «Торо Россо» в Фаенце
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Гелаэль прошёл подгонку сиденья на базе «Торо Россо» в Фаенце 

Чемпионат.com 1 час назад
Индонезийский гонщик Шон Гелаэль прошёл подгонку сиденья на базе команды «Торо Россо» в Фаенце, сообщила пресс-служба итальянской команды. Фотографии с подгонки сиденья пресс-служба «Торо Россо» опубликовала в своём «твиттере». Гелаэль примет участие в тестах по ходу сезона, которые пройдут после Гран-при Испании (15-16 мая) и Гран-при Венгрии (31 июля-1 августа). В прошлом сезоне Гелаэль принял участие в тестах команды и четыре раза работал на пятничных тренировках — на Гран-при Сингапура, Малайзии, США и Мексики.
Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» «Торо Россо».
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