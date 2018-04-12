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Сергей Сироткин: «Легко быть успешным, когда все складывается в вашу пользу»
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Сергей Сироткин: «Легко быть успешным, когда все складывается в вашу пользу» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин рассказал, что получает удовольствие от гонок, несмотря на трудности. По словам россиянина, сейчас команда переживает непростые времена, но он уверен в конечном успехе своей команды.
— Мы переживаем непростые времена, но я получаю от этого удовольствие и рад, что пройду через все это вместе с командой, а затем мы вместе насладимся успехом. Будет непросто, но я абсолютно уверен, что это возможно, — приводит f1news.ru слова Сироткина. — Легко быть успешным, когда все складывается в вашу пользу. В текущей ситуации я стараюсь делать все, что в моих силах. Каждый раз, выезжая на трассу, я помню, что моя задача — пилотировать настолько быстро, насколько возможно, и предоставлять обратную связь, чтобы команда делала свою работу.
Напомним, в последней гонке «Гран-при Бахрейна» Сироткин занял 16-е место. Следующий этап «Гран-при Китая» пройдет с 13 по 15 апреля.
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