«Феррари» провела расследование инцидента со сбитым механиком

Во время остановки пилот команды Кими Райкконен получил сигнал отправляться на трассу, несмотря на то, что заднее левое колесо еще даже не было снято. Из-за сложившейся ситуации гонщик сбил механика Франческо Чигарини и был вынужден сойти с трассы. В результате инцидента пострадавший получил переломы голени и малой берцовой кости.

"Мы провели внутреннее тщательное расследование, потому что нас обеспокоило то, что произошло. У нас есть процедура, которая обеспечивает безопасность пит-стопов во время гонки. В этом случае сказались три фактора. Один — человеческий, второй — механический, а третий связан с электронным устройством", — цитирует руководителя «Феррари» Маурицио Арривабене Sky Sports.

"Получилось так, что электронное устройство неправильно определило положение заднего колеса и дало зеленый свет.

Вместе с FIA мы приняли все меры, чтобы подобное больше не повторилось. Это в наших интересах, потому что мы заботимся о людях в первую очередь", — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что Чигарини успешно прооперирован.