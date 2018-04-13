«Феррари» провела расследование инцидента со сбитым механиком 

Команда «Формулы-1» "Феррари" провела расследование инцидента, произошедшего на пит-стопе на Гран-при Бахрейна, сообщает "Советский спорт".
Во время остановки пилот команды Кими Райкконен получил сигнал отправляться на трассу, несмотря на то, что заднее левое колесо еще даже не было снято. Из-за сложившейся ситуации гонщик сбил механика Франческо Чигарини и был вынужден сойти с трассы. В результате инцидента пострадавший получил переломы голени и малой берцовой кости.
"Мы провели внутреннее тщательное расследование, потому что нас обеспокоило то, что произошло. У нас есть процедура, которая обеспечивает безопасность пит-стопов во время гонки. В этом случае сказались три фактора. Один — человеческий, второй — механический, а третий связан с электронным устройством", — цитирует руководителя «Феррари» Маурицио Арривабене Sky Sports.
"Получилось так, что электронное устройство неправильно определило положение заднего колеса и дало зеленый свет.
Вместе с FIA мы приняли все меры, чтобы подобное больше не повторилось. Это в наших интересах, потому что мы заботимся о людях в первую очередь", — добавил функционер.
Ранее сообщалось, что Чигарини успешно прооперирован.