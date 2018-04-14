Пилот «Феррари» Себастьян Феттель завоевал победу в квалификации гонки Гран-при Китая. Второе время показал его напарник по команде, Кими Райкконен. Тройку лидеров замкнул Валттери Боттас на «Мерседесе». Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон стал четвёртым. Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин завершил выступления в первом сегменте квалификации, показав шестнадцатое время и опередив напарника, Лэнса Стролла.
Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.31,095 2. Кими Райкконен («Феррари») +0,087 3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,530 4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,580 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,701 6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,853 7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,437 8. Серхио Перес («Форс Индия») +1,663 9. Карлос Сайнс («Рено») +1,724 10. Ромен Грожан («Хаас») +1,760 Не прошли в третий сегмент: 11. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.32,986 12. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.33,057 13. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.33,232 14. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.33,505 15. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.33,795 Не прошли во второй сегмент: 16. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.34,062 17. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.34,101 18. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.34,285 19. Шарль Леклер («Заубер») — 1.34,454 20. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.34,914