Сироткин: я вполне доволен и могу отметить прогресс

«День был тяжёлый, но мы и не ожидали, что будет легко. Мы знаем, где находимся, и что нам предстоит много работы. Пока всё выглядит довольно хорошо. У нас не самый быстрый болид, но работает он хорошо. Мы попробовали несколько интересных вещей в первой и второй тренировках. Длинные серии оказались непоказательными из-за трафика и дождя, так что вторая тренировках оказалась не самой продуктивной. Лично я вполне доволен и могу отметить прогресс и свой, и команды. Квалификация и гонка могут сложиться иначе, чем тренировки, но пока всё выглядит хорошо», — сказал Сироткин.