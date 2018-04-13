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Сироткин: я вполне доволен и могу отметить прогресс
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Сироткин: я вполне доволен и могу отметить прогресс 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин прокомментировал пятницу Гран-при Китая.
«День был тяжёлый, но мы и не ожидали, что будет легко. Мы знаем, где находимся, и что нам предстоит много работы. Пока всё выглядит довольно хорошо. У нас не самый быстрый болид, но работает он хорошо. Мы попробовали несколько интересных вещей в первой и второй тренировках. Длинные серии оказались непоказательными из-за трафика и дождя, так что вторая тренировках оказалась не самой продуктивной. Лично я вполне доволен и могу отметить прогресс и свой, и команды. Квалификация и гонка могут сложиться иначе, чем тренировки, но пока всё выглядит хорошо», — сказал Сироткин.
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 Ещё 3 источника 
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