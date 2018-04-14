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Хюлькенберг: у «Рено» хорошая скорость на всех составах резины
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Хюлькенберг: у «Рено» хорошая скорость на всех составах резины 

Чемпионат.com 1 час назад
Немецкий пилот «Рено» Нико Хюлькенберг подвёл итоги квалификации Гран-при Китая.
«Я доволен очередным седьмым местом на старте — вероятно, это является лучшим возможным для нас результатом в Китае. Мы достигли нашей цели на квалификацию и это позитивно. У меня хорошие ощущения на этой трассе, хороший темп и баланс болида мне кажется хорошим. В воскресенье будет сложнее, первый гоночный отрезок будет коротким, но у нас хорошая скорость на всех составах резины, так что я с оптимизмом смотрю на оставшуюся часть уик-энда», — сказал Хюлькенберг.
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