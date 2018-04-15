Хэмилтон сократил отставание от Феттеля в общем зачёте 

Себастьян Феттель сохранил лидерство в общем зачёте после завершения гонки Гран-при Китая. После не совсем удачной для немца гонки, в которой он занял восьмое место, в его активе 54 очка. Отставание от него сократил действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, у которого теперь 45 очков. Третье место у Валттери Боттаса — 40 очков.
Формула-1. Положение в общем зачёте после трёх этапов
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 54 очка 2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 45 3. Валттери Боттас («Мерседес») — 40 4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 37 5. Кими Райкконен («Феррари») — 30 6. Фернандо Алонсо («Макларен») — 22 7. Нико Хюлькенберг («Рено») — 22 8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 18 9. Пьер Гасли («Торо Россо») — 12 10. Кевин Магнуссен («Хаас») — 11 11. Стоффель Вандорн («Макларен») — 6 12. Карлос Сайнс («Рено») — 3 13. Маркус Эрикссон («Заубер») — 2 14. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.