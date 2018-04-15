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Феттель: «Ферстаппен недооценил ситуацию, я не собирался бороться с ним»
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Феттель: «Ферстаппен недооценил ситуацию, я не собирался бороться с ним» 

SPORT24.ru 37 минут назад
Фото: F1News.ru
Себастьян Феттель прокомментировал столкновение с пилотом «Ред Булла» Максом Ферстаппеном на Гран-при Китая. Феттель, стартовавший сегодня с поула, финишировал лишь восьмым после столкновения с Ферстаппеном.
«Я увидел Макса в последний момент и оставил ему немного места. Я ждал, что он атакует раньше. Я не собирался с ним бороться — по обгону со стороны Риккардо было понятно, что за счет свежих шин у них большое преимущество в скорости.
Я не хотел рисковать своей гонкой, но Макс ошибся, заблокировал шины — здесь такое случается с попутным ветром на прямой. Думаю, он недооценил ситуацию, что поставило под угрозу и его, и мою гонку. Ферстаппена уже нельзя назвать молодым пилотом, но такое может случиться и с теми, кто провел больше трехсот гонок. Принимать решения за рулем приходится быстро, но решаясь на атаку, нужно постараться избежать аварии. Сегодня нам обоим повезло продолжить борьбу», — цитирует Феттеля.
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