Феттель: «Ферстаппен недооценил ситуацию, я не собирался бороться с ним»

«Я увидел Макса в последний момент и оставил ему немного места. Я ждал, что он атакует раньше. Я не собирался с ним бороться — по обгону со стороны Риккардо было понятно, что за счет свежих шин у них большое преимущество в скорости.

Я не хотел рисковать своей гонкой, но Макс ошибся, заблокировал шины — здесь такое случается с попутным ветром на прямой. Думаю, он недооценил ситуацию, что поставило под угрозу и его, и мою гонку. Ферстаппена уже нельзя назвать молодым пилотом, но такое может случиться и с теми, кто провел больше трехсот гонок. Принимать решения за рулем приходится быстро, но решаясь на атаку, нужно постараться избежать аварии. Сегодня нам обоим повезло продолжить борьбу», — цитирует Феттеля.