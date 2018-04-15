Ферстаппен — о столкновении с Феттелем: это жизненный урок

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий относительно столкновения с гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем во время гонки Гран-при Китая. Голландец объяснил свою ошибку чрезмерным желанием и добавил, что этот опыт станет для него хорошим уроком.

«Не думаю, что есть необходимость что-то менять. Просто мне нужно извлечь урок из случившегося. Я не считаю, что мне нужно стать менее агрессивным. Не думаю, что следует стать более спокойным, просто необходимо больше контролировать ситуацию. Предыдущие две гонки прошли не лучшим образом и я хотел отыграть потерянное. Это сыграло против меня. В общем, это будет жизненным уроком», — рассказал Ферстаппен в интервью размещённом на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».