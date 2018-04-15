Льюис Хэмилтон: «У меня не было темпа, и я просто старался держаться в общем ритме» 

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил недовольство гонкой «Гран-при Китая». Британец показал четвертый результат.
— Сегодня я не был в борьбе, — цитирует ВВС Хэмилтона. — У меня не было нужного темпа, и я просто старался держаться в общем ритме. Что касается борьбы за чемпионство, то уверенности никакой нет. Впереди очень тяжелое сражение. Мы в этой гонке были неэффективны. Можно сказать, для меня это была катастрофа. Нужно все исправлять и возвращаться в нормальный режим работы, иначе мы потеряем много очков. Лишь некоторые инциденты помогли нам показать такой результат, как сегодня.