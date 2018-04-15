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Сергей Сироткин: мне было нечего терять
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Сергей Сироткин: мне было нечего терять 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: Вести.Ru
Российский пилот команды Williams Сергей Сироткин прокомментировал показанный результат на третьем этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Россиянин занял 15-е место, уступив одну строчку своему партнеру по британской «конюшне» канадцу Лэнсу Строллу.
"Это была сложная гонка. Мне было нечего терять, так что я боролся на старте. Я пытался отыграть позиции, но когда ты в середине пелотона, то трудно что-то сделать. Думаю, я бы мог справиться лучше. После этого мне было трудно найти темп", — приводит слова Сироткина Чемпионат.com.
Напомним, что победителем Гран-при Китая стал австралийский гонщик команды Red Bull Racing Даниэль Риккардо.
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