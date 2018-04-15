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Лауда усомнился в интеллектуальных способностях Ферстаппена
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Лауда усомнился в интеллектуальных способностях Ферстаппена 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Один из руководителей «Мерседеса» Ники Лауда жестко раскритиковал пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена за столкновение с Себастьяном Феттелем в гонке «Гран-при Китая». Неделю назад голландец столкнулся с британцем Льюисом Хэмилтоном в Бахрейне.
— Только Макс несет ответственность за инцидент с Феттелем, — цитирует F1i Лауду. — Похоже, до него плохо доходит. Обычно люди учатся на своих ошибках, они растут как люди, как профессионалы. Но с ним все наоборот. В данном случае, похоже, это вопрос интеллекта.
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