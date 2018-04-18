Даниэль Риккардо: Я бы подписал новый контракт на два года

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал о своих предпочтениях при подписании нового контракта.

«Я не хочу подписывать долгосрочное соглашение, потому что я не знаю, куда движется наш вид спорта, — приводит Pitpass слова австралийца. — В жизни все меняется очень быстро. Каждый год может что-то поменяться, поэтому мне не хочется быть связанным на четыре или больше лет, а потом сказать: «Я больше не хочу этим заниматься».

В идеале я бы подписал контракт на два года. Думаю, в течение двух лет я буду чувствовать себя комфортно, а что будет дальше — посмотрим. На третий год поменяется регламент, так что я бы лучше подождал, чтобы увидеть, что из этого выйдет.

Переход в «Феррари» или «Мерседес»? Думаю, если бы они хотели видеть меня у себя, они бы связались со мной, но ничего такого не было».

Напомним, контракт Риккардо с «Ред Булл» истекает в 2018 году. Ранее сообщалось, что на австралийца претендуют «Феррари» и «Мерседес».