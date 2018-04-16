Бывший пилот «Феррари» примет участие в спортивной конференции

Бывший пилот «Формулы-1», ныне президент Международной комиссии по картингу (CIK) Фелипе Масса примет участие в спортивной конференции Международной автомобильной федерации (FIA) в Маниле, которая пройдет 4-6 июня, сообщает f1news

Масса поучаствует в плановых заседаниях, на которых будут обсуждаться все сферы автоспортивной жизни: от проблем беспилотных автомобилей и виртуальных гонок до популяризации автогоночной культуры в различных странах. Кроме того Масса сядет за руль электрокара для демонстрационных заездов.