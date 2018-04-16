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Бывший пилот «Феррари» примет участие в спортивной конференции
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Бывший пилот «Феррари» примет участие в спортивной конференции 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: F1News.ru
Бывший пилот «Формулы-1», ныне президент Международной комиссии по картингу (CIK) Фелипе Масса примет участие в спортивной конференции Международной автомобильной федерации (FIA) в Маниле, которая пройдет 4-6 июня, сообщает f1news.
Масса поучаствует в плановых заседаниях, на которых будут обсуждаться все сферы автоспортивной жизни: от проблем беспилотных автомобилей и виртуальных гонок до популяризации автогоночной культуры в различных странах. Кроме того Масса сядет за руль электрокара для демонстрационных заездов.
Масса выступал в «Формуле-1» с 2002 года за команды «Заубер», "Феррари" и «Уильямс». В 2008 году стал вице-чемпионом мира, уступив один балл Льюису Хэмилтону из «Мерседеса». В 2017 году завершил спортивную карьеру, после чего принял предложение FIA и возглавил Международную комиссию по картингу.
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