Бывший пилот «Феррари» примет участие в спортивной конференции 

Бывший пилот «Формулы-1», ныне президент Международной комиссии по картингу (CIK) Фелипе Масса примет участие в спортивной конференции Международной автомобильной федерации (FIA) в Маниле, которая пройдет 4-6 июня, сообщает f1news.
Масса поучаствует в плановых заседаниях, на которых будут обсуждаться все сферы автоспортивной жизни: от проблем беспилотных автомобилей и виртуальных гонок до популяризации автогоночной культуры в различных странах. Кроме того Масса сядет за руль электрокара для демонстрационных заездов.
Масса выступал в «Формуле-1» с 2002 года за команды «Заубер», "Феррари" и «Уильямс». В 2008 году стал вице-чемпионом мира, уступив один балл Льюису Хэмилтону из «Мерседеса». В 2017 году завершил спортивную карьеру, после чего принял предложение FIA и возглавил Международную комиссию по картингу.