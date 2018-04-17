Ромен Грожан: «Мне не везет в трех гонках подряд!»

Пилот «Хаас» Ромэн Грожан пожаловался на невезение во всех «Гран-при» этого сезона. По словам француза, в последней гонке в Китае он выбрал слишком рискованную стратегию, из-за чего приехал к финишу лишь 17-м.

— Мне не везет в трех гонках подряд — это уже слишком! В Австралии я мог добиться отличного результата, в Бахрейне — финишировать шестым. В Шанхае мы могли бы быть на 6-й и 8-й или 9-й позициях, если бы стратегия оказалась верной и нам повезло бы с сейфти-каром, — цитирует f1news Грожана. — Я знал, что придется очень сложно на рестарте — так и оказалось. У меня была стратегия с одним пит-стопом, а у моих непосредственных соперников — с двумя, поэтому я быстро понял, что шансов нет. Я постарался как можно дольше удерживать 11 позицию, но оба гонщика «Форс Индии» меня опередили.

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